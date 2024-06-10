КСП рассказала о недостатках в работе научной библиотеки

Нарушения вскрыты при проведении закупок и оплате труда.

Контрольно-счетная палата Орловской области проверила целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных БУ ОО «Орловская научная медицинская библиотека». По результатам контрольного мероприятия были установлены нарушения действующего законодательства и недостатки. Сообщается, например, что в 2023 году учреждением осуществлялось библиотечно-библиографическое и научно-информационное обслуживание категорий читателей, не предусмотренных его уставом, причем аудиторы насчитали 11 921 такое посещение.

«В этой связи учреждением в 2023 году неправомерно включено 11 921 посещений в исполнение показателя, характеризующего объем государственной услуги, доведенной департаментом здравоохранения Орловской области, расходы на оказание которых составили 5,504 миллиона рублей», – сообщает КСП. Также аудиторы указывают на нарушение национального стандарта, связанное с проведением библиотечных мероприятий при отсутствии запросов пользователей и распоряжений руководителя научно-исследовательского учреждения. Расходы на них составили 1,353 миллиона рублей.

Кроме того, были выявлены факты несоблюдения требований к квалификации работников при назначении на должности. В данном случае нарушения и недостатки выразились в отсутствии документов об образовании или рекомендации аттестационной комиссии для назначения на должность людей, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации. Расходы на оплату их труда аудиторы оценили в 1,001 миллиона рублей.

Нецелевое расходование бюджетных средств, по мнению КСП, составило 180,8 тысячи рублей. Он связано с выплатой премий «неуказным» категориям работников. По результатам проверки закупок товаров, работ и услуг было зафиксировано пять фактов нарушений законодательства о контрактной системе на сумму 374,4 тысячи рублей. Нарушением аудиторы сочли и то, что учреждение не заключило с департаментом имущества и земельных отношений Орловской области договоры, подтверждающие основания пользования помещениями для размещения филиалов библиотеки.

ИА «Орелград»