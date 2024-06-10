Исток Оки защитили от кладбищ

10.6.2024 | 7:20 Закон и порядок, Новости

Охранную зону получил памятник природы регионального значения.

ИА “Орелград”

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Владимир Ивановский утвердил положение об охранной зоне (ОЗ) памятника природы регионального значения «Исток Оки». Документ принят в целях предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы. Согласно ему, земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются. Но использоваться они должны с соблюдением особого правового режима.

«В границах ОЗ устанавливается режим охраны и использования земельных участков, в соответствии с которым запрещается любая деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы памятника природы «Исток Оки», – следует из документа. В частности, запрещено строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, не связанное с обеспечением функционирования памятника природы «Исток Оки».

В запретный список попало проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых, деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима, загрязнение и засорение поверхностных и подземных вод, сброс сточных вод, загрязнение почв, применение ядохимикатов и гербицидов, захламление территории, организация свалок, в том числе свалок снега, и захоронение отходов производства и потребления.

В охранной зоне не допускается деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности, металлургии, ядерной энергетики и любых иных объектов, представляющих особую экологическую опасность. Запрещено нарушение местообитания видов растений, грибов и животных, занесенных в Красные книги РФ и Орловской области, уничтожение животных и причинение им вреда. Нельзя разводить костры, сжигать сухие листья и траву.

Запрещено размещение кладбищ и скотомогильников в границах охранной зоны «Истока Оки», мойка транспортных средств, выгул, прогон и выпас сельскохозяйственных животных, уничтожение или повреждение информационных и предупредительных знаков, стендов, указателей, аншлагов, шлагбаумов, а также все виды рекреационной деятельности, оказывающие негативное воздействие и наносящие ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира. Соблюдение режима ОЗ является обязательным для всех физических и юридических лиц. Виновные в его нарушении будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИА “Орелград”


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