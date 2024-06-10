В Орле падает востребованность ИНН на бумаге

Выпускники орловских школ предпочитают получать ИНН в электронном виде.

Любопытную тенденцию подметила областная налоговая служба. В регионе выдается все меньше и меньше ИНН на бумаге. Напомним, ИНН – это идентификационный номер налогоплательщика. Он представляет собой документ с цифровым шифром, который присваивается всем налогоплательщикам страны и используется всеми государственными структурами. Как сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в этом году в регионе выдано 1638 свидетельств ИНН на бумаге.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого года эта цифра уменьшилась почти на 40 процентов, – пояснили в ведомстве. – Все больше орловцев предпочитают получать документы от налогового органа в электронном виде. Свидетельство о наличии ИНН чаще всего оформляют для устройства на работу или при поступлении в высшее учебное заведение. Студентам следует предоставить свой ИНН в бухгалтерию ВУЗа, если они планируют оформлять материальную помощь, а также для правильного оформления студенческой стипендии».

Именно со вчерашними выпускниками школ, получающими такой документ впервые, в налоговом ведомстве связывают новую тенденцию. Молодежь предпочитает пользоваться новыми сервисами и возможностями по оформлению ИНН. Подать заявление, например, можно дистанционно, для чего надо воспользоваться налоговым сервисом «Подача заявления физического лица о постановке на учет».

«Этот электронный помощник позволяет, не выходя из дома, подать в налоговый орган заявление о постановке на учет и уже на следующий день забрать свое свидетельство, лично обратившись в налоговый орган, – говорят в УФНС. – Также получить ИНН можно без посещения налоговой службы. В этом помогут сервисы: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Сведения об ИНН физического лица».

К примеру, в личном кабинете свидетельство можно просто скачать. Предварительно следует через раздел «Жизненные ситуации» направить заявление о постановке физического лица на учет в налоговом органе. Затем в разделе персональных данных надо просто выбрать «Свидетельство ИНН» и нажать на кнопку «скачать», причем ограничений на количество таких скачиваний нет. Электронный образ документа можно получить и через сервис «Сведения об ИНН физического лица».

«Обращаем внимание, что электронная версия документа имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная печатью», – подчеркнули в региональном Управлении ФНС.

ИА “Орелград”