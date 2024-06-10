Под Орлом нашли подрядчика для временного моста

Сэкономить на госзакупке не удалось.

Напомним, временный мост через Оку планируется построить в Орловском муниципальном округе в деревне Кузнецы. Сооружение можно будет собирать и разбирать.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла почти 27 с половиной миллионов рублей. В итоге на торги заявился один участник, согласный только на всю эту сумму.

Реализовывать проект будет «Завод стальных конструкций «Быстровозводимые автомобильные мосты»». Переправа должна открыться до 1 августа текущего года. Контракт уже заключён.

Длина моста составит 42 метра. Конструкция сможет выдержать до 60 тонн веса.

ИА «Орелград»