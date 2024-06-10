Количество жалоб орловцев на «финансистов» растет

Более трети жалоб поступает на кредитные организации.

В 2023 году общее количество жалоб в отношении поднадзорных лиц, поступивших в Банк России по Орловской области, выросло на 1,5 процента по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в паспорте новой программы повышения финансовой грамотности населения, утвержденной правительством региона. Всего в 2023 году поступило 1537 жалоб, большинство из них – на действия кредитных организаций. Доля таких жалоб в их общем потоке составила 39 процентов, что на 7 процентных пунктов выше уровня предыдущего года.

Доля жалоб на микрофинансовых организации составила 33 процента и по сравнению с 2022 годом выросла на 14 процентных пункта. Доля жалоб на страховые организации составила 11 процентов, причем в данном случае отмечается их снижение по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 20 процентных пункта. Согласно данным УМВД России по Орловской области, за 2023 год на территории региона было зарегистрировано 3259 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 29,3 процента больше, чем было годом ранее.

«Рост числа вышеуказанных преступлений формирует предпосылки к социальной напряженности и недоверию потребителей финансовых услуг к организациям, предоставляющим финансовые услуги, – говорится в паспорте программы. – При этом наиболее эффективный и доступный способ профилактики данного вида преступлений это информирование граждан о способах и видах финансового мошенничества».

Проведенный властями анализ вышеперечисленных факторов говорит о «недостаточности знаний у отдельных групп населения Орловской области о финансовых продуктах, необоснованной доверчивости при выборе финансовых агентов и, следовательно, о необходимости проведения предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Орловской области».

ИА «Орелград»