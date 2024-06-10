Выпускные вечера пройдут под охраной полиции

А чиновники перейдут на особый режим службы.

В Орле в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в период с 9:00 28 июня до 09:00 30 июня будут введены повышенные меры безопасности. Соответствующее постановление издал мэр Юрий Парахин. Связано это с проведением праздничных мероприятий, посвященных выпускным вечерам в школах города Орла. Пройдут они 28 и 29 июня. Парахин рекомендовал УМВД России по городу Орлу обеспечить в эти дни охрану общественного порядка.

Управлению по безопасности администрации города Орла поручено уточнить расчет сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» – организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы администрации города случае угрозы или возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Управлению муниципальной службы и кадров предписано составить и утвердить график круглосуточного взаимодействия заместителей мэра, начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла и руководителей структурных подразделений администрации с Единой дежурно-диспетчерской службой «в целях своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации».

По традиции мэр рекомендовал руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности также организовать у себя круглосуточное дежурство руководящих должностных лиц. Кроме того, в городе будет проведена проверка готовности сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, противоправные действия, в том числе террористической направленности. Также горожан заранее проинформируют о мерах личной безопасности при нахождении в местах массового пребывания людей и порядке действий в случае обнаружения бесхозных предметов, выявления подозрительных лиц и возникновения чрезвычайной ситуации.

ИА «Орелград»