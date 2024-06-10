Трассу «Крым» подсветят на 120 миллионов

10.6.2024 | 9:00 ЖКХ, Новости

Контракт уже заключён.

Фото: ИА «Орелград»

Установить дополнительное освещение планируется на пяти орловских участках трассы – примерно с 354 по 367 километры. Такая информация размещена на сайте Госзакупок.

Стоимость работ составит 120 миллионов 706 тысяч 515 рублей.

Исполнять задание будет ЗАО «Реконэнерго». Заказчиком выступает «Управление автомобильной магистрали «Москва – Харьков» «Федерального дорожного агентства»».

Работы должны завершиться 15 августа будущего года. Ещё через 10 дней оборудование введут в эксплуатацию.

ИА «Орелград»


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