Трассу «Крым» подсветят на 120 миллионов

Контракт уже заключён.
Установить дополнительное освещение планируется на пяти орловских участках трассы – примерно с 354 по 367 километры. Такая информация размещена на сайте Госзакупок.
Стоимость работ составит 120 миллионов 706 тысяч 515 рублей.
Исполнять задание будет ЗАО «Реконэнерго». Заказчиком выступает «Управление автомобильной магистрали «Москва – Харьков» «Федерального дорожного агентства»».
Работы должны завершиться 15 августа будущего года. Ещё через 10 дней оборудование введут в эксплуатацию.
ИА «Орелград»