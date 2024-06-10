Орловцев обучат пожарной безопасности

Об организации обучения населения распорядилось правительство региона.

Правительство Орловской области внесло изменения в принятое еще в 2010 году постановление «Об организации обучения населения мерам пожарной безопасности». Документ принят в целях поддержания в актуальном состоянии нормативной правовой базы. Ряд пунктов изложен в новой редакции. Постановлением предусмотрено, что чиновники областной администрации и органов местного самоуправления должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности.

Обучать их должны за счет бюджета целевым порядком, в учебных заведениях, оказывающих услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности. Обучение необходимо «в целях пополнения и обновления имеющихся знаний, изучения новых форм и методов деятельности в сфере обеспечения пожарной безопасности». Для граждан, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в сфере обеспечения пожарной безопасности, прохождение обучения в течение первого года работы обязательно. Ему подлежат все работники и специалисты, в том числе руководители.

Обучение по дополнительным профессиональным программам обязательно для должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек. То же самое касается объектов, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности. Для работающего населения обновленный документ предусматривает проведение противопожарных инструктажей, в том числе прохождение работниками обучения по месту работы или в образовательных организациях.

Документом предусмотрено и самостоятельное изучение порядка действий в случае пожара с последующим закреплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках. К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам, либо прошедшие процедуру независимой оценки квалификации.

Противопожарные инструктажи в зависимости от характера и времени проведения будут подразделяться на вводный (проводится со всеми вновь принятыми работниками независимо от их образования, стажа работы в профессии) и первичный противопожарный инструктаж (проводится непосредственно на рабочем месте перед началом рабочей деятельности со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое, а также прикомандированными, сезонными работниками и т.д.).

Также предусмотрен повторный противопожарный инструктаж. Он проводится на рабочем месте один раз в год с одним или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми работниками.

ИА “Орелград”