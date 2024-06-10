Повышение финансовой грамотности стало большой программой

Правительство поставит финансовые уроки на поток.

Региональную программу «Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры населения Орловской области на 2024-2030 годы» утвердило правительство Орловской области. Ее основная цель – формирование к 2030 году у жителей региона ключевых элементов финансовой культуры, ценностей, установок и поведенческих практик, способствующих финансовому благополучию. Добиваться ее планируют, в том числе, через формирование компетенций по финансовой грамотности, расширение практических навыков и опыта принятия финансовых решений.

Программа охватит три целевые группы, с которыми будут работать по-разному. Так, к первой отнесены дети и молодежь, начиная с дошколят и заканчивая студентами. Вторая группа – взрослые, то есть экономически активное население, люди предпенсионного и пенсионного возраста. Сюда же включены безработные граждане, состоящие на учете в службах занятости, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Третья группа – представители малого и среднего предпринимательства, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

Основная нагрузка по работе с ними ляжет на волонтеров финансового просвещения. Кстати, программой предусмотрена подготовка и развитие кадрового потенциала в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения региона. Кроме того, в рамках программы будут создаваться и внедряться соответствующие тематике образовательные программы и учетно-методические материалы. Документ предусматривает организацию и проведение образовательных, просветительско-информационных и иных мероприятий, в том числе с использованием онлайн-формата.

Предусмотрено и расширение каналов распространения информации по тематике финансовой грамотности, важную роль в чем должно сыграть развитие цифровых ресурсов. Необходимой мерой станет популяризация инструментов участия граждан в бюджетном процессе, в том числе механизма инициативного бюджетирования, а также обеспечение размещения актуальной бюджетной информации в открытом и понятном формате для широкого круга пользователей.

На постоянной основе в регионе будет проводиться мониторинг уровня финансовой грамотности. В целом, в рамках программы орловцев собираются обучить правилам личной финансовой безопасности, умению распознавать нелегальных участников финансового рынка и «финансовые пирамиды», распознавать и противостоять угрозе мошенничества, в том числе связанного с использованием социальной инженерии. Также орловцам будет «дана установка» на взаимодействие с финансовыми организациями и правоохранительными органами в случае обнаружения мошеннических действий. Отметим, что предыдущая подобная программа была реализована в 2021-2023 годах.

ИА “Орелград”