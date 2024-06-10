Останки орловского солдата нашли под Новгородом

Родственников бойца уже удалось найти.

Ассоциация поисковых отрядов «Снежный десант» подвела итоги акции «Прикосновение к войне». В ее рамках была проведена работа по подготовке молодых поисковиков к весенней экспедиции «Вахты Памяти 2024». Ребята прошли курсы по технике безопасности, ориентированию и истории Любанской операции 1942 года. Затем, с 23 апреля по 9 мая, «Снежный десант» работал в так называемой «Долине смерти» на территории Новгородской области, в окрестностях деревни Мясной Бор. Участие в работах принимали более 50-ти поисковиков из Татарстана.

«В ходе экспедиции были эксгумированы и захоронены с воинскими почестями останки 19 воинов Красной Армии, найдены 6 медальонов, – сообщает Поисковое движение России. – Два из найденных медальонов оказались с бумажными вкладышами, которые удалось раскрыть и прочитать. Были установлены данные бойцов».

Первым из них оказался Костромин Михаил Михайлович, 1904 года рождения, уроженец деревни Ходиловичи Жуковского района Орловской области. Правда, сейчас Жуковский район относится к Брянской области. Поисковики отмечают, что родственников Михаила Костромина удалось найти в кратчайшие сроки. Вторым идентифицированным бойцом оказался Ефимов Егор Павлович, 1906 года рождения. Он был уроженцем деревни Чекалино Сергеевского района Куйбышевской области. Поиск родственников Егора Ефимова продолжается.

«8 мая на воинском мемориале деревни Мясной Бор по итогам поисковых работ в Новгородском районе были захоронены останки 170 бойцов и командиров Красной Армии, погибшие в 1942 году в ходе Любанской операции», – добавили в Поисковом движении России.

ИА “Орелград”