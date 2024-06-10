Орловец разбился на квадроцикле насмерть

Мужчине было 42 года.

Авария произошла в Свердловском районе 7 июня примерно в 21 час. Сегодня о ней сообщило Управление Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель ехал по полю – где-то между населёнными пунктами Степановка и Примково. Мужчина передвигался на квадроцикле Hammer, который относится ко спортивному инвентарю.

Транспорт ехал по искусственной насыпи. В какой-то момент водитель не справился с управлением, съехал в обрыв и перевернулся.

От полученных травм мужчина скончался прямо на месте происшествия. Это произошло ещё до прибытия «Скорой помощи».

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 40 ДТП. В них погиб один человек, пострадали ещё семеро.

ИА «Орелград»