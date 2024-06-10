В Орле отремонтируют детскую стоматологическую поликлинику

Пока в планах только фасад здания.

Соответствующая заявка появилась на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена работ – 1 миллион 174 тысячи 306 рублей. Заявки принимаются до 20 июня.

Заказчиком выступает сама «Детская стоматологическая поликлиника». Напомним, что учреждение находится на Пионерской, 9.

Работы нужно будет сдать через 60 дней после подписания контракта. Также оговаривается, что ремонт должен вестись только по будням с 8 до 17 часов (так как поликлиника находится на первом этаже жилого дома).

ИА «Орелград»