В Орле главу «РБК Стройинвест» оштрафовали на 860 тысяч

Причиной стало затянувшееся благоустройство спортплощадки.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Административное дело в отношении генерального директора организации возбудили по инициативе надзорного ведомства. Как установила прокуратура Северного района, в июле минувшего года «РБК Стройинвест» взялось благоустраивать спортивную площадку, расположенную у дома по улице Металлугов, 42-Г. Также работы должны были проводиться на прилегающей территории.

Однако подрядчик отклонился от установленных сроков окончания ремонта. В итоге мировой суд вынес решение о крупном штрафе.

Должностному лицу придётся заплатить около 860 тысяч рублей.

Напомним, что речь шла не о простой, а об «умной» спортплощадке. Ей должны были пользоваться ученики лицея №18 и школы №13. Подрядчика на контракт в 34,5 миллиона выбирали без конкурса.

ИА «Орелград»