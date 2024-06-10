В Орле главу «РБК Стройинвест» оштрафовали на 860 тысяч

10.6.2024 | 13:40 Новости, Спорт

Причиной стало затянувшееся благоустройство спортплощадки.

Объект в июле 2023-го года. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Административное дело в отношении генерального директора организации возбудили по инициативе надзорного ведомства. Как установила прокуратура Северного района, в июле минувшего года «РБК Стройинвест» взялось благоустраивать спортивную площадку, расположенную у дома по улице Металлугов, 42-Г. Также работы должны были проводиться на прилегающей территории.

Однако подрядчик отклонился от установленных сроков окончания ремонта. В итоге мировой суд вынес решение о крупном штрафе.

Должностному лицу придётся заплатить около 860 тысяч рублей.

Напомним, что речь шла не о простой, а об «умной» спортплощадке. Ей должны были пользоваться ученики лицея №18 и школы №13. Подрядчика на контракт в 34,5 миллиона выбирали без конкурса.

ИА «Орелград»


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