Орловщина не отказывается от проведения «Дня русского поля» 

Масштабное мероприятие предварительно запланировано на 6 июля.

Об этом на совещании в администрации 10 июня сообщил губернатор Андрей Клычков. По словам главы региона, сегодня же пройдет согласование со всеми службами по формату и возможностям проведения.

Андрей Клычков подчеркнул, что это в какой-то части и праздник агрария, но с другой стороны это большая научная работа.

«Это и делянки, это новые сорта и уже традиционные сорта, с учетом в том числе и заморозков, как они выстояли, как они готовы. Это и большая научная дискуссия по семеноводству, по растениеводству, по всем направлениям».

Андрей Клычков попросил пригласить коллег из других регионов России и других государств. По его словам, интерес к орловскому «Дню поля» проявили иностранные делегации на Петербургском международном экономическом форуме.

«Прошу здесь приложить усилия. Здесь нужно отработать заранее, чтобы все было на очень высоком уровне», – обратился Клычков к чиновникам.

Отметим, в 2023 году в течение дня площадку в посёлке Стрелецком Орловского муниципального округа посетило свыше 26 тысяч человек.

ИА “Орелград”