Старца Илия навестил президент Абхазии

10.6.2024 | 12:20 Культура, Новости, Общество

Встреча с почётным орловцем состоялась в Калужской области.

Фото: www.vposad.ru

Сейчас Илий (Ноздрин) находится в скиту Дмитрия Солунского, который основан при знаменитом монастыре «Оптина Пустынь».

Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл сюда накануне. О встрече рассказали в орловском православном центре «Вятский Посад».

В частности, известно, что Бжания поблагодарил Илия за участие в организации и проведении 7-го Международного фестиваля православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси». Мероприятие проходило в «Вятском Посаде». В нём принимал участие государственный ансамбль песни и танца Республики Абхазия.

Напомним, что Илий родился в Орловском районе в селе Становой Колодезь в 1932-м году. С 2011-го знаменитый старец является Почётным гражданином Орла.

ИА «Орелград»


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