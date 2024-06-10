СМИ опровергли информацию о попытке Лежнева уйти на СВО

10.6.2024 | 16:12 Важное, Закон и порядок, Новости

Орловские журналисты ссылаются на собственные источники.

Фото: newsorel.ru

Напомним, такую новость неделю назад опубликовала Валентина Остроушко, экс-зампред областного Совета народных депутатов. «Сергей Лежнев написал заявление о поездке на СВО, из поставщика гумпомощи решил стать воином», – написала она.

Сегодня «Орловские новости» сообщили, что информация не соответствует действительности. При этом портал сослался на некие собственные источники.

Лежнева, действующего советника губернатора, арестовали 27 мая. Его обвиняют в соучастии в хищении средств, выделенных на ремонт мостов в Орловской области.

Пока что суд избрал в виде меры пресечения содержание под стражей до 24 июня.

ИА «Орелград»


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