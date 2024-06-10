В Орловской области ФАП открылся после ремонта

Он обслуживает жителей Свердловского района.

Учреждение находится в деревне Кошелево. Также сюда могут обращаться жители Приятного и посёлков Красная дача и Пенькозавод. Всего это около 150 человек.

Здание, где размещается ФАП, ранее принадлежало колхозу и использовалось для жилья. Фельдшерско-акушерский пункт получил его в 1992-м году.

Ремонт проводился по нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена». Фактически здание почти что построили заново. Теперь здесь появилось центральное отопление, а также водопровод и канализация.

Также в здании отремонтировали потолок, провели стяжку пола, оштукатурили стены, положили новую кафельную плитку. Значительный объём работ сделан и на наружной части строения. Всё это обошлось примерно в 2,5 миллиона рублей.

Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»