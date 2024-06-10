В Орле замечен автомобиль за 18 миллионов

Это Rolls-Royce Wraith.
Соответствующий снимок опубликовал телеграм-канал «Новости Орёл и Область». Люксовый автомобиль занятно выглядит на фоне типичных для города одноэтажных домов, построенных ещё в минувших веках.
Что интересно, на «Роллс-ройсе» стоят орловские номера. Уточняется, что 18 миллионов рублей для такой машины – не финальная, а стартовая цена.
Накануне этот же источник опубликовал фотографии жёлтого Lamborghini Gallardo, припаркованного неподалёку от здания администрации Орловской области. Эту машину видели там в воскресенье днём.
Стоимость данной модели «Ламборджини» может достигать примерно 10 миллионов рублей. Автомобиль также ездил на местных номерах.
ИА «Орелград»