В Орле замечен автомобиль за 18 миллионов

Это Rolls-Royce Wraith.

Соответствующий снимок опубликовал телеграм-канал «Новости Орёл и Область». Люксовый автомобиль занятно выглядит на фоне типичных для города одноэтажных домов, построенных ещё в минувших веках.

Что интересно, на «Роллс-ройсе» стоят орловские номера. Уточняется, что 18 миллионов рублей для такой машины – не финальная, а стартовая цена.

Накануне этот же источник опубликовал фотографии жёлтого Lamborghini Gallardo, припаркованного неподалёку от здания администрации Орловской области. Эту машину видели там в воскресенье днём.

Стоимость данной модели «Ламборджини» может достигать примерно 10 миллионов рублей. Автомобиль также ездил на местных номерах.

ИА «Орелград»