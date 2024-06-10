В Орле замечен автомобиль за 18 миллионов

10.6.2024 | 14:30 Новости, Транспорт

Это Rolls-Royce Wraith.

Фото: t.me/orel_smi

Соответствующий снимок опубликовал телеграм-канал «Новости Орёл и Область». Люксовый автомобиль занятно выглядит на фоне типичных для города одноэтажных домов, построенных ещё в минувших веках.

Что интересно, на «Роллс-ройсе» стоят орловские номера. Уточняется, что 18 миллионов рублей для такой машины – не финальная, а стартовая цена.

Накануне этот же источник опубликовал фотографии жёлтого Lamborghini Gallardo, припаркованного неподалёку от здания администрации Орловской области. Эту машину видели там в воскресенье днём.

Стоимость данной модели «Ламборджини» может достигать примерно 10 миллионов рублей. Автомобиль также ездил на местных номерах.

Фото: t.me/orel_smi
Фото: t.me/orel_smi

ИА «Орелград»


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