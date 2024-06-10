В Орле скончался актёр Сергей Бурлаков

Он работал в Академическом театре имени Тургенева.

Талантливый актёр, помощник режиссёра ушёл из жизни скоропостижно. Это произошло накануне.

Как рассказали в театре, Бурлаков скончался перед началом показов режиссёрской пушкинской лаборатории – буквально за несколько минут. «О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно», – пояснили в учреждении.

Бурлаков окончил кафедру режиссуры Орловского государственного института искусств и культуры. Орловец отдал театру имени Тургенева около 30 лет, сыграв ряд ярких ролей в спектаклях для взрослых и детей.

Также Бурлаков известен по работе на радио, как ведущий областных и городских праздников. Кроме того, он на протяжении 10 лет возглавлял Контрольно-ревизионную комиссию Орловского отделения Союза театральных деятелей РФ.

ИА «Орелград»