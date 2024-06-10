В Орле в Оке нашли тело мужчины в одежде

Его вытащили из воды в районе ТЭЦ.

Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Это произошло утром субботы, около 8 часов. Информацию передали в МЧС сотрудники полиции.

Тело находилось на поверхности реки. На нём была верхняя одежда. Погибшего извлекли из воды спасатели.

Личность мужчины устанавливается. Также полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Всего за выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 29 раз. 11 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, остальные 18 – на помощь населению.

Ранее стало известно, что под Ливнами на пожаре погиб участник СВО.

ИА «Орелград»