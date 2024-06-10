В Орле задержали серийного похитителя спиртного

10.6.2024 | 15:30 Криминал, Новости

Мужчина орудовал в супермаркетах.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, его подозревают в семи эпизодах. Во всех случаях он брал алкоголь с полки и выносил его из магазинов мимо кассы, игнорируя персонал.

Тем не менее, общий ущерб оказался относительно небольшим – около 3700 рублей.

Известно, что орловцу 39 лет. Его удалось вычислить благодаря записям  с камер видеонаблюдения.

Он уже признался в содеянном и возместил ущерб. Однако возбуждённое уголовное дело передано в прокуратуру.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования