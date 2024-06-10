В Орле задержали серийного похитителя спиртного

Мужчина орудовал в супермаркетах.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, его подозревают в семи эпизодах. Во всех случаях он брал алкоголь с полки и выносил его из магазинов мимо кассы, игнорируя персонал.

Тем не менее, общий ущерб оказался относительно небольшим – около 3700 рублей.

Известно, что орловцу 39 лет. Его удалось вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Он уже признался в содеянном и возместил ущерб. Однако возбуждённое уголовное дело передано в прокуратуру.

ИА «Орелград»