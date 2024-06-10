В Орловской области продолжают исчезать безработные

Официальная статистика регистрирует снижение уровня безработицы.

По данным департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах службы занятости населения, к началу мая 2024 года составила 1,4 тысячи человек. Из них 1,2 тысячи человек имели статус безработного, в том числе ровно 1 тысяча человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на отчетную дату составил 0,4 процента.

По наблюдениям Орелстата, в апреле 2024 года в Орловской области статус безработного получили 312 человек, что в 1,3 раза меньше, чем было в апреле 2023 года. Трудоустроено за указанный месяц было 182 человека, что в 1,5 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. Сообщается также, что в апреле 2024 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, составила 11 человек на 100 заявленных вакансий.

Однако стоит учитывать тот факт, что существует и скрытая безработица, ведь не все жители региона становятся на учет на «биржу труда». Впрочем, официальная статистика их тоже подсчитывает и учитывает. Так, Орелстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы за январь-март 2024 года. Под таковой понимаются граждане в возрасте 15 лет и старше. Их численность составила 325,6 тысячи человек. Из них 315,2 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью.

Оставшиеся 10,4 тысячи орловцев классифицированы как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда. (МОТ). То есть они на момент проведения выборочного обследования рабочей силы не имели работы или доходного занятия, но искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Таким образом, общая безработица в Орловской области почти в 10 раз превышает регистрируемую безработицу.

ИА «Орелград»