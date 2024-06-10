Дело о скандальном ремонте площади Жукова возобновили

Соответствующее определение вынесла комиссия УФАС.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области возобновила дело, возбужденное в начале 2022 года по признакам нарушения закона о защите конкуренции в действиях МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и ООО «Техспецкомплект». Антимонопольщиков заинтересовали тогда нюансы проведения электронного аукциона на право благоустройства площади Жукова. Напомним, что по мотивам того ремонта было возбуждено и уголовное дело.

Что касается антимонопольного дела, то его производство было приостановлено на неопределенный срок в связи с тем, что аналогичный спор рассматривался в арбитражном суде Орловской области. Он прошел все инстанции и только в этом году судебный процесс завершился. Антимонопольная комиссия, вероятно, будет ориентироваться на вступившее в законную силу решение арбитражного суда. Рассмотрение возобновленного дела назначено на 11 июня.

Отметим, что в нем сменился один из ответчиков – место реорганизованного МКУ «УКХ» займет его правопреемник, МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Ему и «Техспецкомплекту» надлежит представить в Орловское УФАС информацию, документы или сведения, имеющие значение для рассмотрения дела по существу, которое, кстати, пройдет в дистанционном режиме, без очного участия представителей сторон.

Как ранее писал «Орелград», основанием для возбуждения антимонопольного дела изначально послужили материалы, поступившие в УФАС из Следственного управления Следственного комитета по Орловской области. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2021 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, то есть по подозрению в хищении бюджетных средств путем мошенничества в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела, в том числе из протоколов допросов, на тот момент следовало, что при подготовке и проведении аукциона между МКУ «УКХ» и «Техспецкомплектом» могло иметься некое соглашение, целью которого могло стать ограничение конкуренции и создание преимущественных условий для этой компании. Например, в материалах антимонопольного дела имеется информация о том, что сотрудники заказчика, компании и иных заинтересованных лиц могли совместно готовить документацию об аукционе для дальнейшего заключения контракта на выполнение работ по благоустройству площади Жукова, проводили переговоры, консультации, участвовали в совместных совещаниях. Как бы то ни было, победителем аукциона был признан «Техспецкомплект».

ИА “Орелград”