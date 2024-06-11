Ближайшей ночью на Орловщине ждут дожди с грозами

Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Прогноз опубликован в официальных соцсетях орловского отделения учреждения.

Причиной станет прохождение через наш регион атмосферного фронта.

«Ближайшей ночью ожидаем прохождение кратковременных дождей повсеместно. Местами возможна грозовая активность. Среднесуточные температуры воздуха пока выше климатических норм на 3 градуса Цельсия», – пояснили синоптики.

Согласно прогнозу, такая погода ожидается с 21 часа сегодняшнего вечера до того же времени завтрашнего дня. Ветер будет дуть с юга со скоростью от семи до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов, днём – от 25 до 30.

Ранее стало известно, что в День России в Орле пройдёт патриотическая акция.

ИА «Орелград»