В Орле поддержали прогрессивное налогообложение

Процентная ставка по налогу на доходы физических лиц будет расти вслед за благосостоянием.

На сессии Орловского областного Совета 11 июня обсудили изменения, которые планируют ввести федеральные законодатели. Комплекс предложений по модернизации налоговой системы включает увеличение ставки для отдельных категорий граждан, скидки спортсменам и прошедшим диспансеризацию, выплаты и вычеты для малообеспеченных семей.

Для работников с ежемесячным доходом ниже 200 тысяч рублей ставка НДФЛ сохраняется на действующем уровне – 13%. Предлагается следующая прогрессивная шкала:

Для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей в год – 15%;

Для доходов от 5 до 20 млн рублей – 18%:

Для доходов от 20 до 50 млн рублей – 20%;

Для доходов свыше 50 миллионов – 22%.

Повышенная ставка по НДФЛ будет применяться не ко всей сумме, а к превышающей 2,4 миллиона рублей. Налоговым вычетом по НДФЛ смогут воспользоваться граждане при сдаче нормативов ГТО и прохождении ежегодной диспансеризации.

Депутат Иван Устинов отметил, что есть люди, которые зарабатывают огромные деньги и не считают нужным делиться с обществом.

«Складывают куда-то в кубышки. Как будто можно будет с собой забрать в вечность. <…> Богатые и очень богатые люди будут платить налог на доходы больше, чем бедные. Я уверен, они это могут позволить и это не ударит по их кошельку», – отметил Иван Устинов, подчеркнув, что повышение коснется всего 3% населения страны.

Депутат Сергей Потемкин предположил, что следует обдумать адресный подход к определенным отраслям.

«Мы говорим о зарплате 200 тысяч рублей. Наши «айтишники» сейчас получают еще и больше. Мне кажется, здесь есть такая несправедливость, хотя мы стремимся поддерживать эту сферу», – сказал Сергей Потемкин.

Депутат Владислав Числов сообщил, что фракция ЛДПР в областном совете поддерживает изменения. По его мнению, они положительно отразятся на экономической ситуации в стране и нацпроектах. Однако политик отметил, что шкала не идеальная.

«Я надеюсь, что диспропорция изменится. Те, кто мало зарабатывает, безусловно, нужно, чтобы они налог не платили».

Ряд депутатов посетовали, что готовы отдавать в бюджет больше, но хотелось бы видеть рациональное использование этих средств, а не уголовные дела о мошенничестве, превышении полномочий и халатности.

Депутаты орловского заксобрания в целом поддержали проект федерального закона № 639663-8 “О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” и ряд сопутствующих инициатив.

ИА “Орелград”