Под Орлом землю затопили стоками из канализации

Признаки нарушения зафиксировал Росприроднадзор.

О проверке рассказали в Приокском межрегиональном Управлении ведомства. Туда поступило соответствующее обращение.

По предварительным данным, нарушение имело место на территории Орловского муниципального округа у трассы Р-92 («Калуга – Орёл») на 205-м километре. Злополучный участок находится с правой стороны от дороги (при движении в сторону Орла), рядом с магазином «Светофор».

В ходе обследования специалист Росприроднадзора выявил «следы движения сточных вод». Об этом свидетельствовали, в том числе, налет серого и зелёного цвета и характерный запах канализационных стоков. В то же время инспекция выяснила, что ливневая канализация, оборудованная на трассе, для сброса таких стоков не использовалась.

Установлено, что на данной территории находится канализационная станция, которая числится за муниципальным предприятием «Ресурс». От неё отходит труба, по которой стоки должны сбрасываться в специальные отстойники.

В итоге Росприроднадзор объявил Администрации Орловского муниципального округа официальное предостережение. Чиновникам напомнили о необходимости соблюдать природоохранное законодательство.

Также полученная информация направлена в Департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области.

ИА «Орелград»