На Дальнем Востоке открыли доску в честь орловца

11.6.2024 | 12:20 Новости, Общество

Она напоминает об уроженце Орловской области Валентине Чекмарёве.

Фото: t.me/sovgavan_rayon

Доску установили в городе Советская Гавань, который находится в Хабаровском крае.

Валентин Чекмарёв родился на Орловщине в селе Шатилово в 1929-м году. В 1949-м он окончил Елецкое железнодорожное училище и, по решению распределительной комиссии, был направлен в Советскую Гавань на судостроительный завод №1.

Здесь он успешно трудился в качестве бригадира укрупнённой бригады слесарей по ремонту двигателей. Также орловец стал делегатом 25-го съезда КПСС. В 2004-м он ушёл из жизни.

Чекмарёв является Почётным гражданином Советско-Гаванского района. Доску установили на доме по Пионерской, 5, где он прожил свои последние годы.

Мемориальный объект торжественно открыли глава Советско-Гаванского района Андрей Черепанов и сын Валентина Чекмарёва Геннадий. Об этом сообщается в официальных соцсетях муниципального образования.

ИА «Орелград»


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