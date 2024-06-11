Николаю Жернову присвоили почетное звание

«Почетный гражданин Орловской области».

Вопрос рассмотрели на внеочередной сессии Орловского областного Совета 11 июня. Многие депутаты выступили с теплыми словами и пожеланиями дальнейшего плодотворного труда.

Жернов Николай Александрович более 35 лет руководит одним из крупнейших предприятий сельскохозяйственного производства Орловской области – АО «Агрофирма Мценская». С ходатайствами о присвоении звания выступили коллектив агрофирмы, организация ветеранов, департамент сельского хозяйства Орловской области, образовательные учреждения, Орловский техникум агробизнеса и сервиса. Обобщил данные о кандидате руководитель администрации правительства Александр Шалимов.

«Николай Жернов – кандидат экономических наук, умелый, грамотный, высокопрофессиональный руководитель, строящий работу предприятия с учетом потребностей региона. Он пользуется заслуженным авторитетом и глубоким уважением среди работников сельскохозяйственной отрасли, жителей Орловской области. Является депутатом Орловского областного Совета пяти созывов. Коллектив возглавляемой им агрофирмы является лауреатом и победителем российских региональных выставок и конкурсов».

За последние 20 лет «Агрофирма Мценская» входит в число 300 наиболее крупных и эффективных хозяйств Российской Федерации. За значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Орловской области, многолетнюю плодотворную общественную деятельность Николаю Александровичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Он также награжден благодарностью президента Российской Федерации, орденом за заслуги перед Отечеством IV степени, медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени, орденом Александра Невского, орденом Почета, знаком признания особых заслуг перед Орловской областью «Гордость и слава Орловщины», наградами Минобороны и другими. Николай Жернов также является почетным гражданином города Мценска.

“Настоящий профессионал-хозяйственник, талантливый руководитель, создавший многопрофильную структуру бизнеса, показывающий высокие финансовые и экономические показатели. Возглавляемое им предприятие представлено как в отрасли растениеводства, так и в отрасли животноводства. Под непосредственным руководством Николая Александровича осуществляется технологическое и техническое перевооружение. Реализован инвестиционный проект реконструкции зернохранилища на 37 тысяч тонн хранения. Приобретается новая высокопроизводительная техника. Предприятие ежегодно производит свыше 50 тысяч тонн зерна и 12 тысяч тонн масличных культур. Валовый сбор зерна, включая кукурузу, за три последних года составил более 152 тысяч тонн, при средней урожайности 62,5 центнера с гектара”.

Особое внимание Николай Александрович всегда уделял улучшению условий труда работников предприятия. Они обеспечены серьезным пакетом социальных гарантий. Получают материальную помощь при рождении ребенка, вступлении в брак, санаторно-курортном лечении, выходе на заслуженный отдых и уходе в армию. Пенсионеры обеспечиваются продуктами питания, зерном, фуражом для личных подсобных хозяйств. Молодым специалистам оказывается помощь в улучшении жилищных условий.

Агрофирма оказывает благотворительную помощь местным жителям, учреждениям социальной сферы Мценского района и Орловской области, Русской Православной Церкви. За последние три года на оказание благотворительной помощи направлено свыше 20 миллионов рублей. Являясь руководителем сельскохозяйственного предприятия, Николай Александрович большое внимание уделяет поддерживанию комфортной жизни местных жителей, оказывает помощь органам местного самоуправления района в решении хозяйственных вопросов, начиная от уборки снега и ремонта коммунального оборудования и заканчивая реализацией проектов по ремонту дорог, благоустройству территорий и памятных мест.

С начала проведения специальной военной операции на поддержку нашей армии направлено почти 8 миллионов рублей. Добровольцам из коллектива агрофирмы предусмотрена материальная поддержка в размере 100 тысяч рублей каждому.

Николай Жернов родился 27 ноября 1956 года в городе Мценске. После окончания школы в 1974 году поступил в Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина, который успешно и окончил в 1979 году, получив специальность инженер-механик. С 1979 года работал в различных должностях в совхозе «Мценский». С февраля 1989 года по настоящее время – генеральный директор АО «Агрофирма Мценская».

ИА “Орелград”