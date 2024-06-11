В Орле рассказали об установке дополнительных валидаторов

11.6.2024 | 12:00 Новости, Транспорт

Работы планируется завершить до конца года.

Фото: ИА «Орелград»

Тема обсуждалась в социальных сетях во время последнего прямого эфира губернатора Андрея Клычкова.

Один из пользователей поинтересовался, как продвигается установка валидаторов на городском транспорте. Ему ответили с официального аккаунта администрации Орла.

По словам представителей мэрии, на данный момент терминалы безналичной оплаты размещены во всех транспортных средствах, которые обслуживают муниципальные маршруты. Также ведётся работа по установке дополнительных валидаторов – в районе всех входных дверей. Они затрагивают только муниципальный транспорт, принадлежащий «Трамвайно-троллейбусному предприятию».

«Сроки завершения установки дополнительных терминалов оплаты… зависят от финансовой ситуации в МУП «ТТП», планируется завершить данные работы до конца 2024 года», – уточнили в городской администрации.

vk.com/klychkov_andrey_official

ИА «Орелград»


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