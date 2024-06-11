На «Дне русского поля» споёт Денис Майданов

Мероприятие пройдёт 6 июля.
Подробности рассказал губернатор Андрей Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.
По его словам, ежегодный сельскохозяйственный праздник, как и в 2023-м, пройдёт в посёлке Стрелецком на площадке «Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур».
«День русского поля» станет финальным мероприятием аграрной недели, которая стартует с 27 июня. Праздник начнётся в 10:00 и завершится в 21:00.
Ожидается, что его участниками станут около 300 делегаций – учёных, аграриев и селекционеров. Также для гостей и участников мероприятия выступит Денис Майданов.
В минувшем году праздник посетили около 26 тысяч человек.
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ИА «Орелград»