Орловчанка наврала в полиции, чтобы избавиться от кредита

В итоге её осудили.

Жительницу Колпнянского района признали виновной в мошенничестве и заведомо ложном доносе. Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Уголовное дело рассматривал местный районный суд. Оказалось, что в январе этого года женщина оформила через интернет кредит. При этом она не имела ни желания, ни возможности погашать займ.

Орловчанка распорядилась полученными деньгами по своему усмотрению. Она не сделала каких-либо попыток выплатить долг, а вместо этого обратилась в полицию с ложным доносом.

Женщина написала в заявлении, что потребительский займ якобы оформили на её имя неизвестные лица. Однако в суде она раскаялась и признала свою вину.

В итоге подсудимой назначили наказание в виде обязательных работ на 300 часов.

Ранее стало известно, что орловца оштрафовали за публикацию сомнительных видео в интернете.

ИА «Орелград»