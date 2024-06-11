Названы главные направления для полётов из аэропорта Орла

О них рассказали в профильном департаменте.
Тема обсуждалась в социальных сетях во время прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Будущим аэропорта поинтересовалась орловчанка, которая в настоящий момент работает в одной из крупных авиакомпаний страны. Ей ответили с аккаунта Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.
«Аэропорт станет посадочной площадкой для небольших пассажирских самолетов, рассчитанных на 75-90 посадочных мест со средней нагрузкой 6-8 рейсов в неделю. В первую очередь планируется организация воздушного сообщения по следующим направлениям – Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Краснодар», – пояснили представители областных властей.
Напомним, что первую очередь объекта должны сдать в августе.
ИА «Орелград»