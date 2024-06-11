У орловцев упал интерес к микрозаймам

11.6.2024 | 14:12 Новости, Экономика

Их количество сократилось на 6%.

Фото: ИА «Орелград»

Такова статистика минувшего года в сравнении с цифрами за 2022-й год. О ней рассказали в Отделении Банка России по Орловской области.

Общая задолженность орловцев по микрозаймам перед микрофинансовыми организациями, зарегистрированными в нашем регионе, составила 730 миллионов. Это данные на начало текущего года.

В Банке России тенденцию на падение интереса к данному продукту связали с введением лимитов на выдачу рискованных кредитов и займов.

«С введением макропруденциальных лимитов доступность кредитов для граждан с высокой долговой нагрузкой — более 80% — снижается. Это снизит риски избыточной закредитованности населения и, в конечном счете, убережёт таких граждан от попадания в «долговую яму»», — пояснил заместитель управляющего Отделением по Орловской области Игорь Злобин.

При этом за год орловские бизнесмены заключили с микрофинансовыми организациями 436 договоров на 749 миллионов рублей. 500 миллионов из них приходится на займы, оформленные индивидуальными предпринимателями.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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