Перед Днём России из Орла в Донецк отправили гумпомощь

Груз формировался на базе отделения партии «Единая Россия».

Как рассказали в пресс-службе орловского Областного совета народных депутатов, помощь адресована нашим землякам, которые несут службу в разведроте ВДВ.

В состав груза вошли лекарства, в том числе, противоожоговые препараты, кардиограф, другое медоборудование, а также тактические медицинские сумки. Завтра, в день праздника, помощь должна прибыть в точку передачи.

Доставкой занимается Евгений Климаков – боевой офицер, трижды кавалер Ордена Красной звезды. В погрузке участвовал спикер регионального парламента и секретарь областного отделения «Единой России» Леонид Музалевский, а также его первый заместитель Михаил Вдовин.

«В подразделении служит много ребят из Орла и области, с ними мы в постоянном контакте. Стараемся отработать все их просьбы… Символично, что очередная наша посылка будет передана в День России. Это праздник единства и гордости за нашу страну. Вместе мы приближаем Победу и завершение спецоперации, сражаясь на передовой и работая в тылу, отправляя помощь нашим защитникам. Спасибо всем, кто вносит в свой вклад в наше общее дело», — высказался Музалевский.

ИА «Орелград»