Скончался глава Духовного управления мусульман Орловщины

11.6.2024 | 18:00 Новости, Общество

Холид Расулов работал в регионе около 25 лет.

Фото: oreloblsovet.ru

Новость о кончине лидера орловских мусульман разместили в соцсетях общественной организации. Причина смерти пока остаётся неизвестной.

Расулов родился в 1966 году в Узбекистане. Он работал над развитием ислама в нашем регионе около четверти века.

В 2020-м году Расулова утвердили как имам-мухтасиба Орловской области. В 2021-м его отметили Медалью мусульман России «За заслуги».

Также совсем недавно стало известно, что с Духовным управлением мусульман будет сотрудничать УФСИН.

ИА «Орелград»


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