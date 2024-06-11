Орловский общепит скрывал выручку

Новый отраслевой проект позволил вывести её из тени.

В Орловской области озвучили первые итоги отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание». С момента его старта удалось более чем в два раза снизить количество плательщиков в сфере общественного питания, которые не применяли контрольно-кассовую технику, не выдавали кассовые чеки, скрывали выручку. Об этом в рамках проведенного заседания Общественного совета рассказал начальник отдела оперативного контроля регионального Управления ФНС России Андрей Карпачев.

«Он подчеркнул, что результатом проекта является обеление сферы общественного питания и создание благоприятной конкурентной среды ведения бизнеса для добросовестных налогоплательщиков», – сообщила пресс-служба ведомства. В УФНС России по Орловской области напомнили, что при расчетах в пунктах общественного питания продавец в обязательном порядке должен выдавать бумажный кассовый чек, либо при представлении покупателем номера телефона или адреса электронной почты направлять ему электронный кассовый чек.

«При этом покупатель не обязан озвучивать требование о выдаче чека, а продавец не должен задавать уточняющих вопросов, таких как: «Вам нужен чек?» или «Вам распечатать кассовый чек?», – подчеркнули в ведомстве. В свою очередь главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля Екатерина Новикова, выступившая на вебинаре, отметила: в рамках реализации проекта «Общественное питание» налоговики осуществляют контроль за повсеместным применением контрольно-кассовой техники и выдачей кассовых чеков.

По ее словам, выдача так называемых нефискальных документов, которыми могут быть «предварительные чеки» или «слип-чеки», под видом кассового чека является нарушением налогового законодательства. О таких фактах, а также о случаях неприменения контрольно-кассовой техники или невыдачи чека, орловцы могут сообщать налоговикам. Сделать это можно дистанционно с помощью электронных сервисов ФНС «Проверка чека» и «Мои чеки онлайн».

«С помощью мобильного приложения «Проверка чека» любой желающий может проверить легальность выданного чека и при выявлении каких-либо несоответствий сообщить об этом в ФНС России, – уточнили в областной налоговой службе. – Приложение «Мои чеки онлайн» позволяет без сканирования QR-кода получать электронные чеки из интернет-магазинов, а также из традиционных магазинов, переходящих от бумажных кассовых чеков к электронным».

ИА «Орелград»