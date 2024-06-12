25 «катуковцев» участвуют в СВО

12.6.2024 | 17:00 Новости, СВО

Об этом рассказал глава дружины Денис Орлов.

Фото: vk.com/brigada_katukova

Сегодня лидер «Бригады Катукова» опубликовал в соцсетях поздравление с Днём России. Помимо прочего, Орлов указал, что в настоящий момент «на различных фронтах, направлениях и в различных структурах» в СВО участвуют 25 членов дружины.

«Только лишь за минувшую неделю от нас на СВО ушло 3 человека, один из них, Шумахер, сразу на должность командира расчета БПЛА», — поделился он.

Напомним, что «Бригада Катукова» создана около года назад. Сразу после этого в её ряды захотели вступить около 150 человек.

Основное направление деятельности дружины – теоретическая и практическая военная подготовка населения. Также «катуковцы» занимаются охраной общественного порядка на различных мероприятиях.

ИА «Орелград»


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