МЧС предупредило орловцев о плохой погоде

12.6.2024 | 16:00 Важное, Новости, Происшествия

Она ожидается с вечера сегодняшнего дня.

Фото: ИА “Орелград”

Как рассказали в пресс-службе областного Управления ведомства, с 21 часа по то же время завтрашнего числа в регионе прогнозируются обильные, но кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможен град.

Также ожидается усиление ветра. Он будет дуть с юга ночью и с запада днём. Обычная скорость составит до 12 метров в секунду, но при порывах она может возрасти до 17 метров.

Средняя температура по области будет колебаться в диапазоне от +14 до +19 градусов ближайшей ночью и в диапазоне от +20 до +25 градусов в дневное время.

МЧС ссылается на прогноз Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ведомство просит орловцев учесть прогноз и проявить бдительность и осторожность.

«В случае беды сразу звоните на телефоны экстренных служб 01, 101 или 112», – напомнили в Управлении.

ИА «Орелград»


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