Липецкая полиция заподозрила орловчанку в краже

Молодая квартиросъёмщица похитила золото у хозяйки.

Преступление произошло в Липецке. Подробности рассказали в местном региональном Управлении МВД.

25-летняя жительница Орловщины арендовала комнату у 56-летней женщины. По текущей версии, девушка взяла золотые украшения, которые хранились в той же квартире, но в другой комнате, запертой на ключ.

Хозяйка обнаружила пропажу, но на следующий день орловчанка съехала с квартиры и вернулась на малую родину. Однако это не помогло ей избежать уголовной ответственности.

Потерпевшая подала заявление в полицию. Девушку нашли. Она дала признательные показания.

«Сумма причиненного ущерба превысила 59 тысяч рублей», – отметили в УМВД по Липецкой области. Теперь нашей землячке грозит до шести лет лишения свободы.

ИА «Орелград»