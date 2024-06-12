Бомбоубежища в Орле раздадут безвозмездно

Но в случае войны их придется вернуть городу.

Вступили в силу поправки, внесенные на 52-м заседании Орловского городского Совета народных депутатов в Положение «О порядке предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества города Орла». Соответствующий проект был внесен на рассмотрение городского парламента мэром. Положение было дополнено пунктом о порядке передачи в безвозмездное пользование защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО).

Согласно поправкам они передаются в безвозмездное пользование в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» после предварительного письменного согласования антимонопольного органа. Передаются на 5 лет в эксплуатацию: физическим и юридическим лицам, являющихся собственниками или пользователями зданий или территорий, в границах которых находится ЗС ГО; физическим и юридическим лицам, у которых в собственности или пользовании находятся объекты, являющиеся конструктивной частью объекта, в котором расположены ЗС ГО.

Также предусмотрена передача ЗС ГО в пользование юридическим лицам, отнесенным к необходимо категории по гражданской обороне и имеющим мобилизационное задание. В данном случае такое возможно при условии выполнения юрлицами требований к содержанию и эксплуатации объектов в режиме повседневной деятельности. Основанием для рассмотрения вопроса о передаче ЗС ГО в безвозмездное пользование является письменное заявление, которое соискатели должно подать в администрацию города Орла.

Срок рассмотрения обращения – не позднее 30 дней с момента регистрации. Принятия решения Орловского городского Совета народных депутатов при первоначальном обращении и на новый срок не требуется. Достаточно будет постановления администрации областного центра, проект которого должно подготовить УМИЗ. Договор безвозмездного пользования заключается с условием об исполнении получателем обязанностей по содержанию, эксплуатации и поддержанию ЗС ГО в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению.

«ЗС ГО в мирное время могут использоваться для нужд предприятий и организаций, а также для обслуживания населения, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения и по согласованию с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также с управлением по безопасности администрации города Орла», – следует из документа.

Контроль за соблюдением получателем условий договора возлагается на управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, а контроль по эксплуатации, текущему и плановому ремонту ЗС ГО – на управление по безопасности администрации города Орла и ее территориальные управления.

ИА «Орелград»