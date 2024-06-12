Кандидатам в губернаторы разрешили тратить деньги до регистрации

В Орловской области вступили в силу поправки в законы о выборах.

В Орловской области вступили в силу обновленные законы, которые касаются выборов различного уровня. Напомним, что поправки были внесены депутатами Орловского облсовета на прошедшей сессии, а на днях они были подписаны губернатором. В частности, изменения были внесены в законы о выборах губернатора Орловской области от депутатов Орловского облсовета. Главное новшество связано с актуализацией федерального законодательства.

Отныне кандидаты на должность губернатора и кандидаты в депутаты облсовета обязаны к моменту представления документов в облизбирком для своей регистрации прекратить статус иностранного агента, если таковой у них имеется. Соответственно расширен перечень оснований для досрочного сложения полномочий. Так, полномочия губернатора Орловской области, помимо ранее установленных причин, подлежат досрочному прекращению в случае приобретения им статуса иностранного агента.

Аналогичная норма введена и в отношении депутатов облсовета. Другим законом установлено, что на местах кандидат к моменту предоставления документов для участия в муниципальных выборах тоже обязан прекратить статус иностранного агента. Для этого ему необходимо представить в избирательную комиссию уведомление Минюста о его исключении из реестра иностранных агентов либо соответствующее решение суда.

Новая редакция закона запрещает становиться доверенными лицами кандидатов на должность губернатора гражданам, включенным в реестр иностранных агентов. Не смогут быть таковыми и граждане, включенные в единый реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Кстати, таким людям в Орловской области запретили вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов в депутаты, а также избирательных объединений.

Кроме того, установлены предельные размеры расходования средств избирательного фонда кандидатов, которые могут осуществляться до момента их регистрации. Иными словами, деньги можно тратить еще до регистрации, но не все. Кандидатам в губернаторы и в муниципальные депутаты, например, разрешили расходовать не более 30 процентов предельного размера расходования средств их избирательных фондов. Для кандидатов в депутаты облсовета предельный размер расходования средств избирательного фонда до регистрации установлен в размере 450 000 рублей, средств избирательного фонда избирательного объединения – 6 000 000 рублей.

ИА «Орелград»