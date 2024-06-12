В Орловской области нашли безжизненные пространства

12.6.2024 | 10:00 ЖКХ, Новости

Более половины общественных территорий до сих пор не благоустроены.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Большая часть муниципальных территорий Орловской области остается неблагоустроенной. Более того, значительная часть городских пространств, на которых выполнено благоустройство, остается безжизненной. Об этом говорится в паспорте государственной программы «Формирование современной городской среды на территории», которую в новой редакции недавно утвердило правительство региона. Срок ее реализации продлен до конца 2030 года, а общий объем финансирования составит 7,463 миллиарда рублей.

«Принимая решение о реконструкции того или иного общественного пространства, необходимо иметь четкое представление о том, кто и как будет его использовать, – отмечают авторы программы. – Современные подходы требуют проектировать не только архитектуру и ландшафт, но и социальные сценарии, которые будут разворачиваться на муниципальных территориях. Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития».

Сообщается, что жители Орловской области все больше обращают внимание на социальную инфраструктуру, так как это «такая часть городской среды, которая постоянно доступна для населения и является местом коммуникации, совместного проведения досуга». Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

«В настоящее время благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области не соответствует современным требованиям, – признают в правительстве. – Более 50 процентов общественных территорий муниципальных образований области неблагоустроенны. Около 50 процентов дворовых территорий не обеспечены минимальным перечнем элементов благоустройства в совокупности (отсутствуют освещение, скамейки, урны, асфальтированные дворовые проезды)».

Исправить ситуацию к лучшему призвана успешная реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В указанную выше госпрограмму включены 37 муниципальных образований Орловской области. В ее рамках с 2019 по 2023 годы было благоустроено 705 дворовых территорий и 223 общественных пространства. Дальнейшая реализация программы, по мнению ее авторов, позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития региона.

В том числе она повысит: экономические показатели – предусмотрено повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма; демографические – повышение привлекательности мест жительства для молодых семей; социальные – увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.

ИА «Орелград»


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