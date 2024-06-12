В Орловской области нашли безжизненные пространства

Более половины общественных территорий до сих пор не благоустроены.

Большая часть муниципальных территорий Орловской области остается неблагоустроенной. Более того, значительная часть городских пространств, на которых выполнено благоустройство, остается безжизненной. Об этом говорится в паспорте государственной программы «Формирование современной городской среды на территории», которую в новой редакции недавно утвердило правительство региона. Срок ее реализации продлен до конца 2030 года, а общий объем финансирования составит 7,463 миллиарда рублей.

«Принимая решение о реконструкции того или иного общественного пространства, необходимо иметь четкое представление о том, кто и как будет его использовать, – отмечают авторы программы. – Современные подходы требуют проектировать не только архитектуру и ландшафт, но и социальные сценарии, которые будут разворачиваться на муниципальных территориях. Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития».

Сообщается, что жители Орловской области все больше обращают внимание на социальную инфраструктуру, так как это «такая часть городской среды, которая постоянно доступна для населения и является местом коммуникации, совместного проведения досуга». Сегодня гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, набережные, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

«В настоящее время благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований области не соответствует современным требованиям, – признают в правительстве. – Более 50 процентов общественных территорий муниципальных образований области неблагоустроенны. Около 50 процентов дворовых территорий не обеспечены минимальным перечнем элементов благоустройства в совокупности (отсутствуют освещение, скамейки, урны, асфальтированные дворовые проезды)».

Исправить ситуацию к лучшему призвана успешная реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В указанную выше госпрограмму включены 37 муниципальных образований Орловской области. В ее рамках с 2019 по 2023 годы было благоустроено 705 дворовых территорий и 223 общественных пространства. Дальнейшая реализация программы, по мнению ее авторов, позволит улучшить ряд показателей социально-экономического развития региона.

В том числе она повысит: экономические показатели – предусмотрено повышение налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства территорий, развитие туризма; демографические – повышение привлекательности мест жительства для молодых семей; социальные – увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и т.д.

ИА «Орелград»