В Орле подросткам раздали паспорта

Главный документ впервые получил 21 житель города.

Торжественная церемония была приурочена ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Мероприятие прошло в Военно-историческом музее. В ней принял участие заместитель мэра Орла Сергей Никулин.

«Паспорт — это первый шаг во взрослую жизнь… Пусть ваш дальнейший путь взросления не будет слишком тернистым и через него, все-таки, удастся выбраться к звездам», – обратился Никулин к новым гражданам России.

Также подростки получили по экземпляру Конституции РФ и памятные подарки. Кроме того, их порадовали своим творчеством артисты центра «Металлург».

ИА «Орелград»