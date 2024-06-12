В Орле подросткам раздали паспорта

12.6.2024 | 11:00 Новости, Общество

Главный документ впервые получил 21 житель города.

Фото: Администрация Орла

Торжественная церемония была приурочена ко Дню России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Мероприятие прошло в Военно-историческом музее. В ней принял участие заместитель мэра Орла Сергей Никулин.

«Паспорт — это первый шаг во взрослую жизнь… Пусть ваш дальнейший путь взросления не будет слишком тернистым и через него, все-таки, удастся выбраться к звездам», – обратился Никулин к новым гражданам России.

Также подростки получили по экземпляру Конституции РФ и памятные подарки. Кроме того, их порадовали своим творчеством артисты центра «Металлург».

ИА «Орелград»


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