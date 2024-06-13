В Орле бизнесмен отсудил у УК деньги за залив помещения

ЧП случилось в доме на Приборостроительной, 21.

Предприниматель арендовал часть подвального помещения дома для торговли кондитерскими изделиями. В декабре 2022-го года его залило водой.

Бизнесмен подал иск о возмещении ущерба к ООО «УК ЖЭУ №8», отвечающей за содержание общего имущества. Дело рассматривал Арбитражный суд Орловской области.

Ответчик пытался оправдаться тем, что залив помещения произошёл из-за неправильного монтажа панелей фасада магазина «Магнит у дома». Он располагается непосредственно над подвалом.

УК ссылалась на то, что «Магнит» при монтаже фасада не выполнил герметизацию, что и привело к печальному результату. Однако суд это не убедило.

В итоге виновными признали коммунальщиков. Им придётся выплатить компенсацию в размере 62 тысяч 476 рублей 93 копеек, а также судебные издержки (6 тысяч рублей) и возмещение расходов на госпошлину (2 тысячи 499 рублей).

ИА «Орелград»