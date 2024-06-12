В Спасском-Лутовиново споёт Алексей Татаринцев

Звезда оперы станет гостем Тургеневского праздника.

Мероприятие пройдёт 29 июня и начнётся в 12 часов.

Праздник украсит своим выступлением звезда российской и мировой оперной сцены Алексей Татаринцев. Об этом пишет «Орёлтаймс».

Татаринцев окончил Тамбовский государственный университет имени Державина и Московскую академию хорового искусства. С 2008 года он является солистом столичного театра «Новая опера» имени Колобова.

Ранее стало известно, что значимой частью праздника станет концерт симфонического оркестра Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова.

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ИА «Орелград»