В Спасском-Лутовиново споёт Алексей Татаринцев

Звезда оперы станет гостем Тургеневского праздника.
Мероприятие пройдёт 29 июня и начнётся в 12 часов.
Праздник украсит своим выступлением звезда российской и мировой оперной сцены Алексей Татаринцев. Об этом пишет «Орёлтаймс».
Татаринцев окончил Тамбовский государственный университет имени Державина и Московскую академию хорового искусства. С 2008 года он является солистом столичного театра «Новая опера» имени Колобова.
Ранее стало известно, что значимой частью праздника станет концерт симфонического оркестра Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова.
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ИА «Орелград»