Почти 13% орловцев уволились не по собственному желанию

Любопытные данные обнародовали специалисты Орелстат.

Орелстат проанализировал данные по приему и увольнению работников организаций Орловской области. В статистику не вошли представители малого бизнеса. Сообщается, что в первом квартале 2024 года численность выбывших работников превысила численность принятых работников на 200 человек. По сведениям обследованных организаций, за это время на работу было принято 5,6 процента списочного состава, а выбыло, по различным причинам, 5,7 процента списочного состава.

«В общей численности принятых работников доля приема на дополнительно введенные рабочие места составила 7,7 процента, – отмечают статистики. – Наибольшее значение этого показателя отмечено в организациях в области информации и связи – 34,3 процента. Среди выбывших работников 87,6 процента уволились по собственному желанию. Наибольшая доля работников, уволившихся по собственному желанию (14,3 процента списочной численности) наблюдалась в области информации и связи, наименьшая (1,7 процента) – в сфере научных исследований и разработок».

По данным Орелстата, на конец первого квартала 2024 года численность работников, которых требовалось принять на вакантные рабочие места, составила 8828 человек, или 5,4 процента от списочной численности работников. По видам экономической деятельности данный показатель колеблется от 1 процента в сфере научных исследований и разработок до 42,9 процента – в сфере добычи полезных ископаемых. К слову, к высвобождению во втором квартале 2024 года было намечено 22 человека.

ИА «Орелград»