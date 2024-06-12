В Орле на Васильевской горел старый дом

Пламя существенно повредило здание.

Пожар произошёл накануне после 21 часа. Не повезло дому №15.

На месте работали сотрудники 1-й и 3-й, а также Специализированной пожарных частей. Обошлось без пострадавших. Однако пламя частично уничтожило кровлю, а также повредило сам дом.

Точный год постройки дома №15 неизвестен. Однако по внешним признакам очевидно, что он относится, как минимум, к концу 19-го – началу 20-го веков.

«Высокий и красивый дом №15 с каменным цокольным этажом и стройными рядами арочных окон. Судя по его размерам, в прошлом это не был дом на одну семью, а скорее всего доходный, для сдачи квартир в аренду», – пишет о нём известный орловский краевед Дарья Фурманская.

ИА «Орелград»