Орловский производитель напугал Красноярск свиной чумой

Вирус АЧС нашли в продукции «Знаменского СГЦ».
В связи с этим в сибирском городе введён карантин. В частности, об этом сообщает «ТВК».
Вирус африканской чумы свиней обнаружили в свином беконе, который прибыл в Красноярск с Орловщины. Продукция находилась в металлическом контейнере. В продажу она не поступала.
К настоящему моменту заражённое мясо уничтожено. На адресе, по которому доставили контейнер, указом местного губернатора введён карантин по АЧС.
В «Знаменском СГЦ» рассказали, что непосредственно на предприятии африканской чумы свиней не выявлено. На минувшей неделе компанию проверял Россельхознадзор.
ИА «Орелград»