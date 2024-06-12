Орловский производитель напугал Красноярск свиной чумой

Вирус АЧС нашли в продукции «Знаменского СГЦ».

В связи с этим в сибирском городе введён карантин. В частности, об этом сообщает «ТВК».

Вирус африканской чумы свиней обнаружили в свином беконе, который прибыл в Красноярск с Орловщины. Продукция находилась в металлическом контейнере. В продажу она не поступала.

К настоящему моменту заражённое мясо уничтожено. На адресе, по которому доставили контейнер, указом местного губернатора введён карантин по АЧС.

В «Знаменском СГЦ» рассказали, что непосредственно на предприятии африканской чумы свиней не выявлено. На минувшей неделе компанию проверял Россельхознадзор.

ИА «Орелград»