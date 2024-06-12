Орловский производитель напугал Красноярск свиной чумой

12.6.2024 | 13:56 Закон и порядок, Новости

Вирус АЧС нашли в продукции «Знаменского СГЦ».

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

В связи с этим в сибирском городе введён карантин. В частности, об этом сообщает «ТВК».

Вирус африканской чумы свиней обнаружили в свином беконе, который прибыл в Красноярск с Орловщины. Продукция находилась в металлическом контейнере. В продажу она не поступала.

К настоящему моменту заражённое мясо уничтожено. На адресе, по которому доставили контейнер, указом местного губернатора введён карантин по АЧС.

В «Знаменском СГЦ» рассказали, что непосредственно на предприятии африканской чумы свиней не выявлено. На минувшей неделе компанию проверял Россельхознадзор.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования