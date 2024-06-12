В Орле продают здания, где размещался военкомат

Они находятся в Железнодорожном районе.

Городское Управление муниципального имущества и землепользования выставило на торги любопытный лот. Покупателям предлагается приобрести два здания и один земельный участок, расположенные на улице Лесной, 3.

Ранее по данному адресу располагался Военный комиссариат Железнодорожного района. Впоследствии его объединили с таким же учреждением Северного района. Объединённый военкомат находится на Московском шоссе, 137-А. В 2019-м году все военные комиссариаты города слили в единую структуру.

Одно из зданий является двухэтажным. Его площадь составляет 634,4 квадратных метра. Второе – одноэтажное, общей площадью 41,4 квадрата. Размер земельного участка составляет 1362,44 квадратных метра.

Начальная цена лота – около 21,6 миллиона рублей. Торги запланированы на 10 июля. Соответствующая информация появилась на аукционных площадках.

ИА «Орелград»