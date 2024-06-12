Дорога по Орловских партизан: параллельные реальности

Взаимоисключающие посты опубликовали спикер горсовета и депутат облсовета.

Напомним, что объект должны были сдать ещё в декабре минувшего года. Работы выполняет ООО «Монолит Строй». К настоящему моменту возбуждено уголовное дело, а гендиректор подрядной организации оштрафован на солидную сумму.

Недавно на стройплощадке побывали спикер горсовета Василий Новиков и депутат облсовета Руслан Перелыгин. Интересно, что их впечатления оказались прямо противоположными.

Так, Новиков отметил, что «подрядчик активизировался». «Возле дома номер 5, наконец, уложены бордюры. Обратил внимание, что на этом основном участке подрядчик выполняет свои обязательства по уборке улицы», – написал председатель городского парламента.

Также Новиков указал, что подрядная организация начала устанавливать бордюры будущей стоянки. В этом помогли сотрудники «Орёлоблэнерго», которые оперативно убрали столб, создававший помеху для данных работ.

В свою очередь, Перелыгин заявил: «Кошмар на улице Орловских Партизан продолжается». Депутат разместил в соцсетях видеоролик, на котором зафиксированы следы начатых, но далеко не законченных строительных работ.

Также частью видеозаписи является обращение группы местных жителей. Они утверждают, что работы периодически возобновляются, но только после визитов на объект прокурора Орловской области Алексея Тимошина. Как считают орловцы, ничто другое не стимулирует подрядчика на продолжение деятельности.

ИА «Орелград».